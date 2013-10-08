未來十年留英學生人數將大幅上升

Image caption 報告預測，今後10年，英國仍將是海外學生的首選國家之一。

一項最新預測說，來英國留學的海外學生在10年內將新增12萬6千人。

研究顯示，儘管面臨其它國家越來越激烈的競爭，英國仍將是全球海外留學生人數增加最快的國家之一。

英國文化委員會（British Council）的教育情報研究報告說，來自印度、尼日利亞、沙特和巴基斯坦的年輕人更可能選擇英國留學。

首選英美澳

報告說，到2024年，英國、美國和澳大利亞可能是最受歡迎的留學選擇。

但是，它們將面臨來自中國的強有力的競爭。

英國文化委員會說，2012年，中國的大學接受了328,000名外國留學生。

中國希望到2015年，外國留學生人數增加到50萬人。

中國留學生減少

報告預測，隨著中國加大對高校的投入，選擇出國留學的中國學生人數可能會下降。這將對中國留學生傳統的選擇國家造成影響。

但是，英國可能受的影響不大，因為來自印度、沙特、巴基斯坦和尼日利亞的學生人數增加可以彌補中國留學生的減少。

英國文化委員會的報告說，考慮到脆弱的經濟形勢、全球的經濟不景氣，這樣的增長勢頭是很令人振奮的。

英國政 府此前發表的《國際教育：全球增長和繁榮》（International Education-Global Growth and Prosperity）報告估計，2011-12年度，國際學生在英國的生活開銷為英國經濟貢獻了63億英鎊，繳納學費貢獻了39億英鎊。

而英國教育對經濟的貢獻總額為175億英鎊，外國留學生的貢獻佔了大頭。

英國政府說，根據現行簽證制度，未來5年內留英學生人數可望增加20%

（編譯：白墨 責編：尚清）