英國內政部勸誡非法移民離境廣告遭禁

Image caption 英國內政部勸誡非法移民離境的廣告引發爭議。

英國廣告標凖監督局（ASA）下令禁止了內政部勸誡非法移民返回自己國家的一條廣告。

ASA說，內政部廣告被禁是因其內容產生誤導，而非出現侮辱性或不負責任的言辭。

7月份，內政部的兩輛小型運輸車貼有勸誡非法移民離境的廣告，在倫敦市多個被認為可能存在大量非法移民的城區巡遊了一周。

廣告張貼畫上印有一副手銬，廣告詞為「非法呆在英國嗎？請返回你自己的國家，否則將會被捕」。

廣告還說，過去一周在該地區已有106名非法移民被捕，並鼓勵非法移民聯繫內政部官員尋求幫助，盡早返回自己的國家。

ASA說，自這條廣告播出之後，他們接到了來自普通民眾、民權團體、法律人士和工黨上院議員的224份抗議。

引發爭議

內政部的這條廣告甚至在聯合政府中引起分歧，副首相克萊格抱怨說，內政部的自民黨官員事先對這條廣告一無所知。商務大臣凱波爾則抨擊該廣告「既愚蠢又富有挑釁性」。

ASA的裁決指出，廣告中所引用的被捕人士數字含有誤導信息，因為它同在廣告播放地區被捕的人員數字沒有關聯。

裁決還說，廣告所引用的被捕人數來自整個倫敦北部，而非少數幾個地區，而且發生在廣告播出前半個多月，並非廣告中所說的一周之前。

ASA說，它已經通知內政部，此類廣告今後不得再以同一形式出現，並告誡內政部以後在具體信息方面做到凖確無誤。

但ASA同時表示，它不認為內政部的廣告具有挑釁性以及不負責任，也不認為這條廣告會在多種族、多文化社區引發種族仇恨和暴力行為。它說，此類語言過去曾被用來打擊非法移民，內政部使用它並沒有錯。