英國擬多項措施防堵驅逐非法移民

Image caption 英國內政大臣特雷莎·梅和卡梅倫首相計劃在2015年大選前把每年的淨移民人數減少到10萬以下。

英國內政部凖備採取多項措施，從各方面防堵非法移民、減少非法移民滯留。

內政大臣特雷莎·梅在保守黨年會上公布了新的移民法修訂草案，凖備提交議會。

這是保守黨今年立法計劃中的一項重要任務。

這份草案中的條款包括不少在諮詢意見期間引起較大爭議的內容，如要求銀行在處理新的開戶申請時需核查申請人的移民身份，私人房東也要核查、確認房客不是非法移民。

負責發放駕照的機構也將有權核查申請人的移民身份是否合法。

執法

草案還把非法移民能據以對遣返令提出上訴的理由從目前的17條減少到4條。

另外，海外留學生等在英國短期生活的外籍人士將需要向英國國民醫療保健服務付錢才能享受醫療服務。

移民事務部長馬克·哈珀說，新法規旨在減少英國對非法移民的「引力」，並使得驅逐非法移民更容易。

他說，英國仍然歡迎能夠為英國經濟和社會作貢獻、遵紀守法的優秀人才。

內政部長和卡梅倫首相希望在2015年大選前把來自非歐盟國家的淨移民人數減少到10萬以下。

英國國家統計局的最新數據顯示，截至2012年12月的一年裏，進入英國的淨移民人數為17.6萬；截至2012年9月的年淨移民數為15.3萬。

此前，英國淨移民數連續5個季度呈下跌趨勢。

在野的影子移民事務部長戴維·漢森指出，保守黨的計劃並未觸及一些關鍵問題，對收緊邊防控制無濟於事。

效果

BBC移民事務記者說，英國大約每兩年就有一份移民法修訂案提交議會，但移民事務的管控系統仍問題多多。

保守黨2013年提出的修法草案重點放在法律的實施和具體執行方面。

但包括醫務界在內的有關行業都對新措施的合理性、可行性和有效性表示懷疑。

英國醫療協會的家庭醫生委員會指出，公立醫院已經有一套針對不享受免費醫療服務的患者的收費系統，這個系統當然有改進餘地，而要求家庭醫生診所承擔移民身份核查的工作，將成為行政上的夢魘。

私人房東需要核查房客移民身份，在現實操作中也存在不少問題，且可能引發其他涉及個人權益的問題。

（編譯：郱書 責編：尚清）