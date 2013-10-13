倫敦市長抵京訪華 啟動倫敦中文官網

Image caption 倫敦市長此行希望與中國建立更緊密的合作關係。

倫敦市長鮑里斯·約翰遜帶領貿易團周日（13日）開始為期六天的訪華行程，周日他在北京啟動了倫敦官方中文網站。

倫敦市長在北京798藝術區中心舉行的特別活動中啟動了這個網站，該活動由倫敦高校國際聯盟 (London Universities International Partnership) 組織，標誌著為其四天的「倫敦慶祝創意活動」開幕。

倫敦市長向300名官員和代表演示了倫敦官方中文網http://www.london.cn。網站上的學生服務包括適用於中國留學生的申請建議和有關倫敦各大學的全方位介紹。遊客服務包括一系列實用的旅行建議、首次訪問遊客指南、團體出行路線、城市虛擬旅程和通過微博提供的個人支持。

據倫敦市長辦公室的數據顯示，去年倫敦迎來10.4萬中國遊客，這個數字同比增長28%，是2009年中國遊客人數的兩倍。而今年前往倫敦的中國遊客人數預計將會再創新高。

而「創意活動」展覽旨在慶祝倫敦各大學及其畢業生的成就，以及倫敦與中國高校之間令人印象深刻的合作，該展覽反映了倫敦各大學30,000項課程和科目的廣度和深度。

最近公布的泰晤士高等教育世界排名調查顯示，在全球前40名世界一流大學中，倫敦佔據的席位比其它任何一個城市都多。

在倫敦求學的中國人不斷增多，中國成為倫敦國際學生最大的來源地。倫敦高校認為這次展覽將幫助未來的每一位中國學生從倫敦數千種選擇中做出最正確的決定。

此倫敦官方中文網站的推出將會為潛在中國遊客和學生提供建議和信息。

據悉，倫敦市長此次訪華希望能夠與中國建立更緊密的合作關係，屆時他會會見中國的企業領袖，主要投資者和高官政要。

幾乎在倫敦市長訪華的同時，英國財相奧斯本率領另外一個代表團也前往中國訪問，為期五天。

這兩個訪華行程被視為是在首相卡梅倫接見達賴喇嘛之後兩國關係低落之後的緩解象徵。