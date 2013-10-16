奧斯本訪華：中英經貿協議利害參半

Image caption 新RQFII協議意味著倫敦的投資者無需再經由香港投資中國大陸。

倫敦投資者成為大中華地區以外首批可以申請直接以人民幣在中國投資資格（人民幣合格境外投資者，RQFII）的消息，讓英國財相奧斯本有了誇耀政績的資格。

聽上去只是技術措施，卻也是一個重要的變革。奧斯本說，這措施將讓倫敦成為環球人民幣交易中心。

那麼，這是否代表著英國學乖了，所以得到獎勵？中國財政部副部長朱光耀的話顯然想要說明這一點。

他在星期二（10月15日）於北京宣佈了有關消息後對媒體記者們說：「坦率而言，因為卡梅倫首相會見達賴（喇嘛），造成了中英關係受到損害。」

但他接著說：「經過共同努力，中英兩國關係最近取得改善。」

朱光耀還證明，中方一直仔細聆聽著奧斯本在這次中國之行中的遣詞用字。

朱光耀說，中方注意到奧斯本在北京大學演講時談到，雖然他此行排滿了各種各樣的經貿合同，但在奧斯本而言，最重要的是要加強中英相互諒解與友誼。

奧斯本財相的演說確實有談到中英兩國「不同的政治體系」與不同的價值觀，但也布滿了「尊重」、「合作」和「諒解」等字眼。

Image caption 觀察人士認為，像劉曉波等人權議題最好私底下跟中國領導人提出。

到北京機場迎接他的時候，記者們都試著問奧斯本有關人權的問題。我還問上兩遍。

第一次給奧斯本躲過了，到我第二次提問，他回答：「我來這裏是要推動我們兩國之間的經濟發展。」

「我們在其他問題上的立場眾所周知，對中國人如是，對英國人民亦然。」

兩難的人權議題

當然，卡梅倫拒絕為去年5月會見達賴喇嘛一事向中國賠禮，不過眼下他的閣僚在中國跳起了軟鞋曳步舞，看在中方眼裏似乎已經抵得上一個道歉。

中國是世界第二大經濟體，增長依然迅速，而對於熱切希望跟這個國家做生意的西方政府來說，這是個一直解決不了的兩難局面。

自40多年前美國總統尼克松訪華以來，人們一直在爭辯，貿易往來能否自動促成中國的政治改革。

許多人的生活得到了顯著改善，然而最基本的政治自由卻依然是個禁忌。

人們仍有可能單純因為爭取自由而身陷囹圄，不見天日。諾貝爾和平獎得主劉曉波僅是最有名的例子。

最諷刺的無疑是，中國因為貿易而富起來，貿易卻實際上為一黨專政延年益壽，而非削弱其力量。也許不用多久，世界就得清楚認識到世上最大的經濟強國是個獨裁國家這個事實。

Image caption 中英新經貿協議也將讓中國的銀行在英國運營時更加自由。

中國也在最大地利用這不斷增強的影響力。

中國中央電視台主持人芮成鋼認為，現在是英國需要中國，多於中國需要英國。

他說：「無論是代表團的規模，還是他們所展示對吸引中國投資者的熱切期盼，都不會讓我們有多大的驚喜或深刻的印象，因為在我們看來這是正常的，這是現實。」

「你走在北京的大街上，每天都能看見另一個國家的旗幟跟中國國旗併肩飄揚。」

當然，沒有一個國家喜歡在大庭廣眾下遭到訓斥，觀察人士認為這甚至會幫倒忙。

羅伯特·勞倫斯·庫恩為中國政府擔任顧問，並著有《中國領導人是如何思考的》等書籍。他認為人權問題最好是在私底下提出。

庫恩說：「我聽過一些有份量的中國領導這樣說，因為（這樣做）給改革派帶來的原動力最大。」

「他們說，要是你公開批評我們，我們就只能一致對外。這是糟糕的策略，大概也是魯莽的。」

英國也不是唯一一個因為達賴喇嘛而與中國鬧殭的國家。法國和德國都有這樣的經驗，而儘管北京如何嚴詞警告，各國之間的經貿聯繫從未真正受挫。

雖然個別國家不時在外交上與中國步履不一，但事實上，無論中國有多強大，它始終無法在孤立中生存。

正如奧斯本本周所指出，中國已經在英國不少大企業有投資，包括倫敦自來水商以及希思羅機場等。

最新公布的這項金融協定也將讓中國的銀行在英國運營時有更大的自由度。財相對北京大學的學生們說：「西方沒有國家比我們對外來投資更開放，尤其是來自中國的投資。」

這完全符合中國的利益。而儘管以後大家還是會謹慎言辭，商貿關係都只會繼續發展下去。

（編譯：葉靖斯 責編：伊人）