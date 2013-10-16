牛津面試出題怪 杜絕死記硬背書呆子

Image caption 牛津大學說，面試給了申請者一個顯示其真正能力和潛在能力的機會。

牛津大學越來越靠面試「怪題」來考驗學生的思考和應變能力。

牛津大學的報考申請本周二截止（10月15日）。牛津的老師說，除了考試外，傳統的面試正在發揮日益重要的作用。

牛津每年的3500個本科生名額大約有超過17000人申請。

牛津公布了一些面試樣題，以消除圍繞申請牛津盛傳的某些「神話」。

例如，申請Brasenose學院哲學、政治和經濟學的學生的面試問題是：我對三個詞匯，撒謊、欺騙和誤導的含義不太清楚，它們好像意思相同，但又不完全一樣，你能幫我做出區別嗎？

該學院負責招考的老師說，這個問題可以幫助我們考察學生區分概念之間的細微差別的能力。

與劍橋大學一樣，牛津大學面臨申請人數逐年上升的趨勢。

而且，海外申請者比例越來越大，他們沒有A-level 成績，所以與英國學生之間的比較變得困難。

牛津大學說，面試給了申請者一個顯示他／她的真正能力和潛在能力的機會。

給我說說仙人掌

申請St Anne's 學院生物科學的學生曾在面試時碰到這樣的場面。考官拿著一盆仙人掌，說「你來說說吧」。

而申請Brasenose學院同一學科的學生面對的問題則是：瓢蟲是紅色的，草莓也是紅色的，為什麼？

其它「著名」的牛津面試怪題還包括：

什麼是語言？

如果熱帶雨林和珊瑚礁你只能挽救其一，你選擇哪一個？

如果你能發明一種新樂器，它會發出什麼樣的聲音？

如果英語是全球性語言，何必學法語？

為什麼許多動物有條紋？

詩歌應該很難懂嗎？

（編譯：騰龍 責編：鈴蘭）