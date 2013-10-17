奧斯本訪華：中國獲准投資英國核電站

Image caption 奧斯本稱核能合約是英中關係向前推進的又一象徵。

英國財相奧斯本在其最後一天訪華行程上宣佈，英國將准許中國企業到英國投資核能設施，包括興建核反應堆，並持有股權。

奧斯本是在星期四（10月17日）參觀廣東台山核電設施時宣佈這個消息。英國政府的聲明說，中國企業日後還有可能增加持股量，甚至控股英國的新一代核電站。

首張合同最快將在下周簽署，一家或多家中國核能企業將參與修建英國欣克利角核電站C反應堆（Hinkley C）。

位於薩默塞郡的欣克利角C核反應堆將是英國自1995年以來建成的首座新核電站。

目前，欣克利角C項目的牽頭財團法國電力集團（EDF）正與中國廣核集團、中國核工業集團和中國國家核電技術公司接洽，尋求合作興建此項目。

BBC商業新聞主編佩斯頓說，據他所了解，EDF將與其中一至兩家華資企業合作，中方將最終持有欣克利角C項目的30%權益。

隨團採訪的BBC記者顧求真發自台山的報道說，EDF與廣核集團在台山核電站裝配了一台歐洲設計的反應堆。

BBC記者說，預料這個投資組合與這款機組將在欣克利角C項目再次出現。

出口核技術

台山核電站是中國最新建成的核電站，鄰近香港，預料將於未來數周正式投產。

奧斯本參觀台山核電站時評論說，英國是世界上最早實現核能民用的國家，中國則是當前發展最迅速的核能國家，星期四的公布是英中關係再向前邁步的又一實證。

奧斯本在一份聲明中說，中英兩國已經簽署了關於核能合作的諒解備忘錄，其中也包括了英國企業投資中國核能項目的條文。

中國目前有17座核反應堆已經投產，供應全國2%電力。目前除了中國本土，只有巴基斯坦在核能領域引入了中國投資。

BBC記者顧求真指出，英國的工會組織此前已經對中國核能企業的安全水平與辦事透明度提出質疑。

這些組織認為，中國一些企業仍由中共控制，不應允許它們控股核電廠這類國家重點設施。

（編譯：葉靖斯 責編：顧垠）