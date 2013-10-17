唐寧街10號：英國對西藏政策「未變」

圖片版權 PA Image caption 英國首相卡梅倫和副首相克萊格與達賴喇嘛交談。

英國首相府否認英國為了贏得中國的商業合同和討好北京而改變其對西藏的政策。

中國官方喉舌《人民日報》在周四（17日）發表的一篇社論稱，最近中英關係回暖是因為英國承認自己在西藏問題上走錯了路，並承諾在未來將尊重中國的領土完整。

自從英國首相卡梅倫去年在倫敦會見西藏流亡精神領袖達賴喇嘛後，中英關係一路下滑。

中國外交部說，與爭取西藏獲得更大自治的西藏精神領袖會晤「嚴重地干涉了中國的內政」。有揣測說，作為回應，中國實際上拒絕了英國首相訪華。

但是，英國財相奧斯本和倫敦市長約翰遜本周對中國展開的巡訪顯示，英中兩國關係開始走出低谷。

奧斯本在訪華期間與中方簽署一系列商業協議，包括允許中國公司投資英國核電站建設以及讓倫敦成為人民幣海外金融業務的一個中心。

首相卡梅倫預計將在今年年底對中國進行2010年以來的首次訪問。

這篇名為「只靠商機當不了『駕駛員』(鐘聲)」的《人民日報》的社論說：「這一積極進展，是以英方承認其在涉藏問題上的錯誤做法、明確做出尊重中國主權和領土完整的鄭重承諾為前提的。否則，陷入長達一年低谷的中英關係不可能轉寰，也無法展開務實合作。」

在對《人民日報》的文章做出回應時，卡梅倫的官方發言人格雷（Jean-Christophe Gray ）說：「我們對西藏的立場是長期的，沒有任何改變。」

「我們目睹了我們與中國的關係在過去幾年裏不斷發展。」

「我們是不是想要保持這一增長勢頭呢？當然是的。」

「我們想要與中國加強商業和外交聯繫。我們想繼續加強這些聯繫。這也是財相本周訪華的中心。」

不過，這名發言人補充說，首相「沒有與達賴喇嘛會面的計劃。」

（編譯/責編：尚清）

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讀者反饋

英國對西藏問題如此關心，中國也可以支持蘇格蘭獨立

<strong> 未署名</strong><br/>

達賴喇嘛必須清楚認識到宗教領袖是不插手政治。正如羅馬大主教和新教主教一樣。<strong>黃定一, 香港</strong><br/>

卡梅倫的表態可以說是真話，也可以說是謊言。

說是謊言，是因為明眼人完全可以看得出英國在這個問題上的退讓：西藏問題對於中國是領土完整和社會穩定的重大問題，可謂是心腹之患，容不得半分退讓；而對於英國，西藏問題不過外向中國討要好處的籌碼，內向選民表演的道具。即使退讓也不傷筋動骨。現在的中英關係回暖，難道還會是中國放棄自己的核心利益退讓嗎？

說是實話，那就是英國的西藏政策確實一直沒有變化過：那就是西藏作為籌碼與中國政府做交易。<strong>DI, </strong><br/>

為什麼沒有關於藏族孤兒事件的報道。<strong>忠實讀者, </strong><br/>