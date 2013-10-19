蘇格蘭民族黨下月將發表獨立白皮書

Image caption 距離蘇格蘭獨立公投只剩下333天的時間。

蘇格蘭民族黨領導人薩蒙德宣佈，將在11月26日發表白皮書，爭取選民在明年的蘇格蘭獨立公投中投贊成票。

薩蒙德在蘇格蘭珀斯舉行的民族黨代表大會上表示「現在是蘇格蘭走向獨立的時候了」。

蘇格蘭獨立公投將在明年9月18日舉行，選民將投票決定贊成或反對蘇格蘭脫離英國獨立。

薩蒙德說，「我們是蘇格蘭的獨立世代，獨立的時間就是現在。」

白皮書內容

薩蒙德也是蘇格蘭地方政府的首席部長，他說英國中央政府權力下放讓蘇格蘭「嘗到獨立的滋味」，但蘇格蘭現在已經凖備好作出自己的決定。

他說，蘇格蘭獨立公投白皮書有兩個作用，第一是告訴人們在公投通過獨立之後，一直到2016年春天獨立後首屆蘇格蘭議會選舉之間，蘇格蘭政府將會採取那些措施。

「這說明了蘇格蘭獨立不是為了蘇格蘭民族黨，也不是為了我個人的利益，蘇格蘭獨立後，蘇格蘭人有權利選擇他們自己的政府。」

「第二是告訴人們我們對蘇格蘭未來的遠景，我們為什麼要尋求蘇格蘭獨立。」

鼓吹獨立

薩蒙德說，「在經過將近四分之一世紀的努力之後，現在我們捫心自問：如果不是在我們這一代人獨立，那要等到哪一代人才要獨立？」

「如果不是現在，那要等到什麼時候？」

「投下贊成票代表民族自信和民族自覺，作為蘇格蘭人，蘇格蘭的成功就是我們的成功。」

他說在蘇格蘭獨立之後，最低工資至少會隨著通貨膨脹率的上漲而增加，幫助人們支付生活成本。

（編譯：陳書敏 責編：威克）