英國即將宣佈中國公司參與的核電項目

Image caption EDF已經有一座核電站在計劃新建的欣克利角C反應堆旁邊。

英國預計周一（10月21日）將宣佈與法國能源公司EDF簽約，在英國薩默塞特郡建欣克利角核電廠，投資金額約230億美元。

根據協議，由EDF牽頭的財團將投資興建兩座由法國Areva公司設計的EPRs反應堆。

這將是日本福島核洩漏事件引發全球對核電安全的擔憂以來歐洲新建的第一座核電廠。

投資財團中包括與EDF合作已久的中國廣核集團，中國核工業集團公司也有可能參與。

英國財相奧斯本周四與中國簽約，允許中國公司進入英國核電業。

這個協議在英國國內引發爭議，批評者稱財相「罔顧英國安全和經濟利益」。

據法國媒體和英國《星期日電訊報》等多家報紙報道，這個財團中的中資將持核電廠30%到40%股權，Areva持股10%。

預計這兩座核電反應堆投產後將佔英國總發電能力的5%。

EDF牽頭的財團將自行承擔有關風險，但英國政府為欣克利角C建成後發電的電價提供擔保，如果英國電價跌到協議價位以下，英國政府將補償不足部分，價格超過協議價位則EDF要還回多餘部分金額。

據揣測，最低電價將是目前市場價的兩倍以上；擔保期限可能長達35年。

電價是目前英國熱議話題之一。幾大電力公司已經開始陸續宣佈今冬電價上漲幅度在8%以上。

媒體引述研究結果和觀察人士說，欣克利角核電廠肯定會推高電價。

EDF目前在英國擁有並負責運營15個核反應堆。

英國在今後10年內需要更換現有核電廠中最陳舊、污染最嚴重的20%。

EDF的欣克利角核電項目仍需經歐洲委員會負責市場競爭的部門批准。

路透社報道說，另外還有兩個國際財團也曾提出參與英國新建核電廠的計劃：日本日立（Hitachi）的Horizon項目和法國GDF聯手西班牙Iberdrola合資的NuGen項目。

（編譯：郱書