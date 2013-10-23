英王室將為喬治王子舉行洗禮儀式

Image caption 威廉王子和喬治王子分別為第二和第三王位繼承人。

英國劍橋公爵夫婦三個月大的兒子喬治王子將於周三（10月23日）接受洗禮。

這次在聖詹姆士宮皇家小教堂舉行的私人洗禮儀式將由英國坎特伯雷大主教主持，參加者中將包括女王、王夫愛丁堡公爵和其他王室成員及朋友。

大批王室粉絲已經在聖詹姆士宮外搭起帳篷，等待洗禮時刻的來臨。

BBC王室事務記者萊爾夫說，和喬治王子出生前後所引發的密集狂熱報道相比，此次洗禮儀式顯得相當低調。

在舉行洗禮之前將首先宣佈喬治王子的教父與教母的姓名。

低調

這座王室小教堂對於威廉王子具有特殊意義，他的母親戴爾娜王妃的靈柩在葬禮前曾在這裏停留，王室成員在這裏為戴妃舉行過私人的祭奠儀式。

王室傳記作者茹尼爾說，她對王室舉行這種小型的洗禮儀式絲毫不感到奇怪。她認為王室更希望把這次洗禮辦成一個平常的家庭儀式。

她說，王室不想把此次洗禮辦得過於具備王室氣派、過於華麗、過於正式，他們不過就是想給自己的新成員舉行一次洗禮而已。

洗禮儀式結束後，將會進行一次具有歷史意義的王室合影活動。

女王將和前三名王位繼承人—其子查爾斯王子、其孫威廉王子、其重孫喬治王子合影。

（撰稿：沙漠 責編：伊人）