英國第三季經濟增長率創三年來最高
- 2013年 10月 25日
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英國國家統計局公布的最新數據顯示，英國今年7月至9月的國內生產總值GDP增長了0.8%。
今年第三季度的這個增長是繼4月至6月第二季度0.7%經濟增長之後的進一步發展，也是自2010年以來獲得的最高季度GDP增長率。
英國國家統計局說，各行各業都有相當強勁的表現。
國家統計局在星期五（10月25日）公布的數據僅僅是初步估計數字，許多經濟專家認為這個數字可能會被進一步上調。
走向繁榮
英國財政大臣奧斯本通過互聯網發表評論說，這表明英國的努力工作正在產生效果，國家走上了繁榮的道路。
進一步的數據表明，英國建築業在第三季度增長了2.5%，這也是建築業繼第二季度後連續出現的季度增長，同去年動蕩的局面形成對照。
BBC經濟事務記者皮姆說，這很可能意味著建築業的確正在走向恢復。
國家統計局的數字同時顯示，英國製造業在第三季度增長了0.9%，服務業增長了0.7%。
（編譯：躍生 責編：鈴蘭）