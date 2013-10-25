英國第三季經濟增長率創三年來最高

Image caption 英國建築業的恢復和增長比較顯著

英國國家統計局公布的最新數據顯示，英國今年7月至9月的國內生產總值GDP增長了0.8%。

今年第三季度的這個增長是繼4月至6月第二季度0.7%經濟增長之後的進一步發展，也是自2010年以來獲得的最高季度GDP增長率。

英國國家統計局說，各行各業都有相當強勁的表現。

國家統計局在星期五（10月25日）公布的數據僅僅是初步估計數字，許多經濟專家認為這個數字可能會被進一步上調。

走向繁榮

英國財政大臣奧斯本通過互聯網發表評論說，這表明英國的努力工作正在產生效果，國家走上了繁榮的道路。

進一步的數據表明，英國建築業在第三季度增長了2.5%，這也是建築業繼第二季度後連續出現的季度增長，同去年動蕩的局面形成對照。

BBC經濟事務記者皮姆說，這很可能意味著建築業的確正在走向恢復。

國家統計局的數字同時顯示，英國製造業在第三季度增長了0.9%，服務業增長了0.7%。

（編譯：躍生 責編：鈴蘭）