卡梅倫：來英國工作的移民「不該受指責」

Image caption 首相卡梅倫：英國人必須有申請工作的基本資格

英國首相卡梅倫表示，來到英國工作的移民「不該受到指責」，而且僅靠更嚴格的移民控制也將不會為英國人創造更多工作機會。

卡梅倫表示，有一些英國工廠中一半以上的工人來自東歐國家。

他說，如果英國工人想要從經濟復蘇中獲益，那麼在收緊移民政策的同時必須對福利和教育系統進行改革。

主張嚴格限制移民的英國獨立黨認為卡梅倫的評論「空洞」。

英國政府已宣佈檢視學徒制，更加重視數學和英文能力。

包括零售巨頭Tesco，巴克萊銀行、匯豐銀行在內的60餘家公司已經同意支持一項新的職業培訓計劃，在未來兩年內提供10萬個實習機會。

儘管英國整體失業率穩步下降、有工作的人口量創紀錄地高，但是長期失業和青年失業仍然是非常嚴重。

卡梅倫在牛津附近的德國奔馳旗下的Mini車廠對工人發表講話時警告，英國工人能力的欠缺可能會傷害英國經濟的長期增長。

他說，奔馳告知，該公司5,000個名額的學徒計劃儘管有30,000人申請，但是仍然招不滿，原因就在於很多申請者沒有基本學歷資格。

「英國的危險是，你看到經濟在復蘇，是的，你看到新工作，但是沒能從學校取得任何資格的人們被落下，我不想這種事情發生」，卡梅倫表示。

卡梅倫認為，移民問題當然是一種挑戰，但是移民、福利、教育是完全聯繫在一起的。

他說，英國一些工廠中有一半的工人來自波蘭、立陶宛、拉脫維亞等國，不能指責他們，因為這些人工作努力，看到這裏有工作，就來做。

「但是作為一個國家，我們需要說『不』，我們需要搞好教育，讓畢業生能夠完全勝任工作空缺」，卡梅倫強調。

卡梅倫還表示，需要對福利體系進行改革，使其不向不工作的人發工資，同時合理控制移民。

（編譯：高志強 責編：鈴蘭）