蘇格蘭首席部長薩蒙德開始中國商貿之旅

Image caption 薩蒙德五天行程將包括訪問北京和香港。

蘇格蘭首席部長率領企業代表團開始他任內第四次訪華行程，以圖加強兩地經貿往來與政府之間的聯繫。

愛丁堡政府表示，薩蒙德星期天（11月3日）抵達北京後，星期一將與主管外交的中國國務委員楊潔篪會面。整個訪華行政為期五天。

愛丁堡政府數據顯示，蘇中貿易規模從2007年的2.65億英鎊（4.22億美元；25.76億元人民幣）擴大至2012年的4.98億。薩蒙德此行將重點推廣蘇格蘭油氣與建設產業。

面對蘇格蘭議會內的在野黨派批評他怯於中國壓力而在西藏流亡精神領袖達賴喇嘛去年訪問蘇格蘭期間拒絕會面，薩蒙德上周出席首席部長質詢時保證將在中國談論人權議題。

《蘇格蘭人報》星期天引述蘇格蘭自由民主黨領袖雷尼說，支持人權的人們將因為薩蒙德再次拒絕會見達賴喇嘛而感到失望，而中國政府將為薩蒙德向北京叩首而高興。

不過，蘇格蘭議會對外關係委員會今年6月舉行了一次關於愛丁堡對華策略的專門聽證會。聽證會認為，在貿易會談中提及中國人權問題只會「極之適得其反」。

經貿與教育

這次隨同薩蒙德出訪中國的有30多家蘇格蘭企業與教育單位，主要從事油氣與建設產業或相關教研工作。

薩蒙德出發前說，在經濟全球化日益加快之際，蘇格蘭能與中國此等龐大的經濟體打好交道「極其重要」。

代表團仍將繼續推廣一些此前已成功進入中國市場的產品。據《蘇格蘭人報》報道，六家蘇格蘭企業將到大連參與中國國際漁業博覽會推銷蘇格蘭鮭魚（三文魚）。

中國以往主要從挪威進口鮭魚，但自從挪威諾貝爾委員會把2010年諾貝爾和平獎授予中國在囚異議人士劉曉波之後，中國開始抵制挪威鮭魚。

中國在2011年時任副總理李克強訪問蘇格蘭後批准蘇格蘭鮭魚進口，自此銷售額突飛猛進。

薩蒙德在北京期間將與中國漢辦官員會面，並將到清華大學發表演講。代表團星期三將轉到香港，薩蒙德星期四將在《金融時報》主辦的論壇上介紹蘇格蘭在世界經濟中的位置。

蘇格蘭將於明年9月18日舉行獨立公投，目前愛丁堡政府已經為一旦獨立後的經濟政策做凖備。

蘇格蘭議會對外關係委員會在6月的聽證會上指出，實現蘇格蘭與中國之間民航直航對促進蘇格蘭的貿易和旅遊「有幫助」。

委員會還建議蘇格蘭學校增加漢語普通話與粵語課堂，以提升兩地文化聯繫。

（編譯：葉靖斯 責編：路西）

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