CBI：英國經濟正在緩慢穩步復蘇

Image caption CBI：英國建築業復蘇促進經濟增長

英國工業聯合會（CBI）周日（3日）表示，英國經濟正以「緩慢穩步」的步伐復蘇。

英國工業聯合會預計今年英國經濟增長1.4%。

今年第三季度經濟表現情況好的狀況之下，這個最新預計數字比8月份1.2%的估值有過提高。

英國工業聯合會預計，2014年英國經濟將增長2.4%。CBI總幹事約翰·克里德蘭表示，服務業的復蘇已經延伸到製造業和建築業。

最新數字顯示，今年7月到9月英國經濟增長了0.8%，各個行業的表現都相當強勁。

克里德蘭說：「英國經濟復蘇不會是壯觀的，而是緩慢穩步的，但顯得更扎實和根深蒂固」。

周五（11月1日）公布的英國10月份採購經理人指數（PMI）顯示，製造業繼續強勢增長。

儘管有一些分析人士猜測，由於經濟增長趨勢更強，英國利率可能會在預期之前增長，CBI仍然認為在2015年之前利率會保持在目前的歷史性低水凖。

CBI的中期預計是，工時增加、生產率開始復蘇之際，失業率相對緩慢地下降。

因此，CBI估計利率將在2014和2015年保持不變。

英格蘭銀行的決策者們已經公開表示不會在近期提高利率。

根據該政策的前瞻性知道，英格蘭銀行表示，將不會在失業率降至7%或更低之前考慮提高利率。

最新統計數據顯示，今年6月到8月英國失業率為7.7%。

（編譯：高志強，責編：路西）