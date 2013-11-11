卡梅倫即將訪華 望加強中英經濟紐帶

Image caption 卡梅倫去年的訪華行程因為會見達賴喇嘛而未成行。

英國首相卡梅倫下個月將會帶領一個龐大的代表團訪問中國。這是自從他因為會見達賴喇嘛而惹怒中國之後首次訪華。

此行體現出英國政府希望與中國這個世界第二大經濟體進行更進一步的貿易和商務聯繫，而可能就會在達賴喇嘛的問題上劃上句號。

據唐寧街提前公布的一個講演稿中，卡梅倫指出，「我將會帶領高級部長、以及各個領域的商界領袖，去建立一個能夠讓兩個國家都受益的關係。」

他還指出，此次訪華會幫助英國的公司來評估中國的巨大市場，並為英國迎來更進一步的中國投資做凖備。

卡梅倫沒有說明訪華的具體日期。據悉，他此行將會前往北京和上海。但是據悉英國財相的秋季預算聲明日期將因為卡梅倫的中國之行而延遲24小時到12月5日。

卡梅倫本計劃在去年秋季訪華，但是由於他在倫敦接見了流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛卻沒有成行。

中國方面召見了英國大使，並稱卡梅倫會見達賴「嚴重地干涉了中國的內政」，並敦促英國「改正錯誤」。

不過自那之後，卡梅倫沒有再會見達賴喇嘛，而英國官員們則表示他也沒有計劃再次會見這位西藏精神領袖。

就在上個月，英國財相奧斯本和倫敦市長鮑里斯·約翰遜前往中國，兩人都把會談的重點放在擴展中英兩國的經濟紐帶上。

（編譯：林杉，責編：橫路）