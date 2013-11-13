英國經濟復蘇「穩固」 失業率繼續下降
- 2013年 11月 13日
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英格蘭銀行行長馬克·卡尼說，英國經濟復蘇已經「穩固」，失業率回落將超過預測。
英格蘭銀行的最新預測提高了今年和明年的經濟增長率。
卡尼行長說，在失業率降到7%或以下之前，英格蘭銀行不會考慮提高利率。
英國今年的經濟增長率預測從原來的1.4%提高到了1.6%。明年的年增長率則從8月份預測的2.5%增長到2.8%。
英格蘭銀行的報告說，英國的經濟復蘇「終於趨於穩固」。
失業率降至新低
英國的失業人數7-9月間減少了48000人，降至247萬人。
英國國家統計局說，今年第三季度的失業率為7.6%，是三年多以來的最低點。
英格蘭銀行的報告對何時能實現失業率降至7%做出了不同的預測，最樂觀的估計是在明年，比其在8月份的預測提前了兩年。
英格蘭銀行說，它不會考慮在近期內將0.5%的基凖利率上調。
即便是失業率降到了7%，也不等於英格蘭銀行會自動上調借貸利率。
（編譯：白墨 責編：鈴蘭）