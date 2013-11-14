英央行官員：英經濟距回歸「正常」尚遠
- 2013年 11月 14日
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在英格蘭銀行提高對英國經濟預期後不久，該機構市場部總監菲舍爾警告說，現在離「正常」還有很遠距離。
作為英格蘭銀行貨幣政策委員會的成員，菲舍爾在接受BBC廣播節目的採訪時也表示，英格蘭銀行何時可以提高利率「很難說」，但他強調近期沒有這個計劃。
他表示，如果經濟復蘇增速，英國的利率最終會恢復到4%或5%的水平。
本周三，英格蘭銀行將英國今年的經濟增長率預測從原來的1.4%提高到了1.6%。明年的年增長率則從8月份預測的2.5%增長到2.8%。
「更正常的情況」
英格蘭銀行的報告說，英國的經濟復蘇「終於趨於穩固」。但報告對何時能實現失業率降至7%做出了不同的預測，最樂觀的估計是在明年，比其在8月份的預測提前了兩年。
英格蘭銀行說，它不會考慮在近期內將歷史性低點的0.5%的基凖利率上調。即便是失業率降到了7%，也不等於英格蘭銀行會自動上調借貸利率。
菲舍爾也強調了同樣的觀點表示，失業率降到7%只是個「門檻」，並不一定就立即導致利率上升。
他說：「最終如果我們達到目標，把通膨控制在2%，經濟增長比如在2.5%， 那樣的話也許利率最終有可能上升到4%至5%區間。那可能是更正常的情況。」
（編譯：立行 責編：陳書敏）