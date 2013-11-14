英國哈里王子為「南極徒步慈善行」熱身

Image caption 哈里和四名隊友將於周日乘坐飛機抵達南非的開普敦，兩天後繼續飛往南極。

哈里王子和一組在執行任務時受傷致殘的軍人即將遠征南極進行慈善徒步探險。

哈里和四名隊友將於周日（11月17日）乘飛機抵達南非的開普敦，兩天後飛往南極。

到了南極後，他們將花一些時間來適應南極極端寒冷的氣候和海拔高度，然後展開208英里（335公里）的徒步之旅。

「和傷殘軍人一同遠征南極」活動在倫敦市中心舉行啟程授旗儀式，哈里王子收到一幅南極旗幟。

妥善照顧

哈里王子在授旗儀式上說，在英軍阿富汗任務降溫的同時，人們不能忘記要妥善照顧那些受傷的軍人。

「遠征南極慈善徒步活動只有一個目的，那就是提醒人們關心那些因傷致殘的軍人。」

哈里王子說，和傷殘軍人徒步南極將證明「就算少了條腿或少了條手，或有什麼病痛，只要有決心毅力，就沒有不能做的事」。

「徒步南極活動還要提醒人們，阿富汗任務雖然不再頻繁出現在新聞上，但軍人仍然需要大家的繼續支持。」

徒步跋涉

今年九月，曾在阿富汗服役過的陸軍飛行員哈里王子，和他的四名在阿富汗受傷而截肢的隊友，曾在零下35攝氏度和風速每小時45英里（72公里）的陸軍訓練室裏待了一晚上，為遠征南極進行模擬訓練。

到了南極之後，他們將面臨低於零下45攝氏度的溫度和時速50英里（80公里）的超強大風。

他們凖備每天拖著70公斤的雪橇跋涉9到12英里（15到20公里），途中有可能會遇到巨大的冰隙，移動的冰架，冰川和暴風雪。

除了哈里王子代表的英國隊之外，另外還有美國和英聯邦（澳大利亞和加拿大）兩個受傷軍人組成的探險隊伍。

三支隊伍將在11月30日開始徒步跋涉，看哪一隊能最先抵達地理南極。

（編譯：凡尼 責編：陳書敏）

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