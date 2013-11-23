神秘博士50年 全球播出特別節目

Image caption 《神秘博士》1963年第一次播出。

BBC英國廣播公司《神秘博士》（Doctor Who）推出屆滿50週年，全球各地同步播出了50週年特別節目。

50年特別節目「博士的一天」在全球超過90個國家同步播出，節目中登場的人物包括飾演神秘博士的其中三位演員。

這個全長75分鐘的特別節目也在全球各地1,500多個電影院播出3D版本，包括在澳大利亞、俄羅斯和巴西。

《神秘博士》裏出現的多名外星人也在特別節目中露面。

特別節目設定在現代英國倫敦的國家畫廊，神秘博士還通過時光旅行返回1562年伊麗莎白一世女王時代。

目前飾演神秘博士的演員邁特·史密斯將在聖誕節專輯中出演最後一集的神秘博士，下一季新的神秘博士將由彼得·卡帕爾迪試驗。

（編譯：陳書敏 責編：立行）