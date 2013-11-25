蘇格蘭獨立白皮書將公布獨立步驟細節

Image caption 來自英國、美國、歐洲、中國、日本、俄國等世界各地200多名記者已登記出席明天的白皮書發佈會。

蘇格蘭首席部長薩蒙德說，沒有任何一個國家對獨立像蘇格蘭這樣做好了充分凖備。

星期二（26日），蘇格蘭將公布獨立白皮書，公布爭取獨立的步驟細節。

薩蒙德說，白皮書將不可辯駁的證明，蘇格蘭有能力成為一個成功的獨立國家。

但反對者說，白皮書必須坦白承認將面對的挑戰。

獨立白皮書

薩蒙德說，蘇格蘭政府設計了未來的計劃，從星期二開始，將邀請全體蘇格蘭人一起討論如何建設一個更好的蘇格蘭。

薩蒙德說，白皮書將證明，蘇格蘭的財政狀況好於英國，而且，過去30年來，蘇格蘭人均納稅收每一年都高於英國。

反對者說，對白皮書的評價應基於它如何對應諸如對貨幣和長期金融挑戰的擔憂。

英國政府蘇格蘭大臣卡米切爾說，48小時後，薩蒙德將無法再迴避棘手的問題。

來自英國、美國、歐洲、中國、日本、俄國等世界各地200多名記者已登記出席明天的白皮書發佈會。

（編譯：白墨 責編：路西）