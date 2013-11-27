威廉王子一亮歌喉 與樂壇大牌共唱

Image caption 威廉王子與喬維和斯威夫特在慈善晚宴上同台共唱

英國王室的威廉王子星期二（11月26日）晚間出人意料地與美國著名搖滾歌手喬恩·邦·喬維和流行歌手泰勒·斯威夫特同台高歌，艷驚四座。

西裝筆挺的威廉王子在幫助無家可歸者慈善組織「中心點」（Centrepoint）的「冬季白色晚會」上與喬維和斯威夫特同唱「以祈禱為生」（Livin' on a Prayer），讓在座的賓客驚喜不已。

就在晚會之前，威廉王子接見了那些獲得了「中心點」慈善組織幫助的年輕人。

長期以來威廉王子都一直與「中心點」有很大的淵源，他還是孩童的時候就隨母親戴安娜一起去探訪過這個慈善組織提供的住所。

自從2005年9月，威廉王子成為該慈善組織的監護人。他為喬維的人道主義工作頒發了「中心點大英青年貢獻獎」。

喬維在2006年設立了「心靈基金會」（Soul Foundation），目的是讓那些陷入貧困狀態和無家可歸的人們走出怪圈。

斯威夫特則在晚會上表演了自己膾炙人口的三首歌，她說，自己能夠參與演出非常榮幸。

其它參加演出的人士還包括流行樂歌手詹姆斯·布朗特還有嘻哈歌手泰尼。

（編譯：林杉 責編：路西）