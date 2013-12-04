英國擬投資近4千億改造基礎設施

Image caption 今後20年中，政府將在能源、交通、通訊和水利項目上投資3千750億英鎊。

英國政府公布了未來20年基礎設施建設投資的詳細計劃。

《國家基礎設施建設計劃》中包括，政府將出售在歐洲之星高速鐵路服務中40%的股份。

今後20年中，政府將在能源、交通、通訊和水利項目上投資3750億英鎊。

傳統上不是主要基礎設施項目投資商的保險業，也計劃在今後5年中投資250億英鎊。

政府官員承認，英國在過去幾十年中在基礎設施建設上「投資不足"。

大型基建項目

《國家基礎設施建設計劃》裏列出的關鍵投資項目包括：

追加投資5千萬英鎊，用於倫敦Gatwick機場火車站的改建。對在北威爾士建設一座新的核電站，政府提供財政擔保。倫敦地鐵北線的10億英鎊擴展工程確認上馬。為A50公路的改善工程提供資金。為A14公路的部分改建投資。2014-2020年間，政府出售資產、包括在歐洲之星高速鐵路中的股份，籌資翻倍，從100億英鎊增加到200億英鎊。

反對黨工黨說，政府公布《國家基礎設施建設計劃》興師動眾，但實際動作卻緩慢疲軟。

反對黨指責政府在基礎設施建設上的記錄是「徹底失敗」。

但是，政府官員為政府的記錄辯護。政府財政部副部長亞歷山大對BBC說，作為政府，最重要的是為英國的基礎設施建設創造一個有吸引力的投資環境。

（編譯：白墨 責編：路西）