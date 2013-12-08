英空管中心故障「已修妥」航班恐續延誤

Image caption 倫敦希思羅機場因這起事故而取消了200多個航班。

英國全國空中交通服務局（NATS）表示，此前導致大面積航班延誤的「電話故障」已經修妥，不過航空交通混亂仍待解決。

星期六（12月7日）凌晨發生的這起事故造成英國多個機場的航班延誤或取消，滯留旅客數以千計，且在愛爾蘭和歐洲大陸的機場引起了連鎖反應。

服務首都倫敦的五個機場當中，以希思羅、蓋特威克和斯坦斯特德所受影響最為明顯。威爾士卡迪夫與蘇格蘭格拉斯哥機場同樣遭殃。

NATS表示故障已於格林尼治標凖時間19時30分修複，但一些受影響機場表明，星期天（8日）仍將出現航班延誤。

希思羅機場發言人表示，截至星期六18時55分為止，該機場共取消了228個航班，目前出港航班平均延誤時間為1小時。

斯坦斯特德機場出港航班延誤在2至4小時之間，預料星期天的航班仍將有「輕微延誤」；蓋特威克機場航班開始恢復正常，預料星期天不會出現重大延誤。

愛爾蘭瑞恩航空發表聲明說，該公司星期六共有300個航班被延誤、12個航班被取消。該公司質問「應急預案在哪裏」，要求英國民航管理局（CAA）介入化解危機。

Image caption 航空公司質疑空管部門沒有應急預案。

BBC運輸事務記者韋斯科特分析說，瑞恩航空如此不滿，是因為航空公司通常要為航班延誤賠償買單。

「歐洲最大系統」

這起事故在NATS位於南安普頓斯萬威克的全國總控中心發生。

星期六清晨6時左右，晚班的23名航空交通管制員凖備向早班的125人交班，但撤換內線電話系統失敗，導致許多管制員無法上崗。

NATS的一名發言人解釋說，發生故障的並非單純是個內線電話系統，而是總控中心空管人員與英國以至於歐洲的其他空管機關通話的系統，牽涉「上百萬條」電腦程序碼，是全歐洲最大的同類通訊系統。

斯萬威克總控中心的運營長朱麗葉·肯尼迪接受BBC採訪時向受影響旅客道歉。她說該公司十分明白這起事故給旅客造成了很大不便。

BBC記者指出，斯萬威克中心在星期六的航班處理能力是3500架次，但事故期間只能處理約2800架次。

歐洲航空安全組織（Eurocontrol）表示，英國的事故造成歐洲大陸約1300個航班「嚴重延誤」，佔歐洲整體航空交通流量的8%。

Image caption 斯萬威克總控中心是英國航空交通管制的心臟地帶。

（編譯／責編：葉靖斯）

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