英竊聽門審訊新進展 凱特電話留言曾遭竊聽

Image caption 2006年，威廉王子在桑赫斯特軍校接受軍官訓練。

英國竊聽案的最新審理顯示，《世界新聞報》曾經竊聽威廉王子在其女友凱特·米德爾斯頓的電話上的留言。

在其中的一個留言裏，威廉王子使用了寵物名字「babykins」，而在另一個留言裏他告訴凱特，自己差點兒被空彈擊中。

一個未透露姓名的男子還假裝是哈里王子當時的女友給他留言。

這是陪審團首次聽到凱特·米德爾斯頓、現在的劍橋公爵夫人的電話被竊聽。

威廉王子在電話留言中所說的「差點兒被空彈擊中」是指2006年，在桑赫斯特軍校接受軍官訓練的威廉王子在一次夜間訓練活動中走失，並誤入其他團隊的埋伏。

《世界新聞報》在事後報道此事時稱，威廉王子被空彈擊中，即便這與事實不符。

《世界新聞報》前主編瑞貝卡·布魯克斯和安迪·庫爾森與當時該報的王室編輯克萊夫·古德曼和另外四人一起出庭受審。他們被控犯有一系列罪行，包括陰謀非法截獲語音留言。他們都否認這些指控。

檢控官說，威廉王子在凱特電話上的一個留言是於2006年在古德曼家中發現的。

但古德曼否認串謀觸犯公職人員行為凖則。

有關竊聽門的審訊仍在繼續。

（編譯/責編：尚清）