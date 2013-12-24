英國教堂鳴鐘被指影響健康遭噤聲
- 2013年 12月 24日
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英國一所鄉間小教堂的鐘聲被指干擾安寧，影響健康，被地方當局「噤聲」。
有關教堂位於英格蘭的赫特福德郡的阿什韋爾，叫做聖瑪麗教堂。
教堂鐘樓裏面的鐘每15分鐘敲響一下。
顯然有當地居民感到不滿，地方議會的有關部門對此予以調查。有關方面說，按照法律規定，他們有需要對投訴予以調查。
不滿聲音
官員後來決定，這種斷斷續續的鐘聲確實不利於健康。
地方當局說，他們曾經收到12份投訴。
地方議會希望，此事能夠在社區內自行解決，免得對簿公堂。
現在，教堂負責委員會同意在夜間停止鳴鐘。
不過，支持教堂鳴鐘的人士說，其實大部分附近的村民都不希望教堂停止鳴鐘。
聖瑪麗教堂鳴鐘的做法從1896年就開始，但是，不久前曾經停頓過18個月，原因是機件需要修理。
（撰稿/責編：顧垠）