英國教堂鳴鐘被指影響健康遭噤聲

Image caption 教堂的鐘聲是否真的騷擾附近居民？

英國一所鄉間小教堂的鐘聲被指干擾安寧，影響健康，被地方當局「噤聲」。

有關教堂位於英格蘭的赫特福德郡的阿什韋爾，叫做聖瑪麗教堂。

教堂鐘樓裏面的鐘每15分鐘敲響一下。

顯然有當地居民感到不滿，地方議會的有關部門對此予以調查。有關方面說，按照法律規定，他們有需要對投訴予以調查。

不滿聲音

官員後來決定，這種斷斷續續的鐘聲確實不利於健康。

地方當局說，他們曾經收到12份投訴。

地方議會希望，此事能夠在社區內自行解決，免得對簿公堂。

現在，教堂負責委員會同意在夜間停止鳴鐘。

不過，支持教堂鳴鐘的人士說，其實大部分附近的村民都不希望教堂停止鳴鐘。

聖瑪麗教堂鳴鐘的做法從1896年就開始，但是，不久前曾經停頓過18個月，原因是機件需要修理。

（撰稿/責編：顧垠）