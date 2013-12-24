英同性戀破碼專家離世甲子獲禦赦
- 2013年 12月 24日
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英國數學家、早期電腦技術先驅和二戰期間頂尖的密碼專家阿蘭·圖林博士（Alan Turing）去世一甲子後，英國政府近日終於為他恢復名譽，並「皇家特赦」他生前被宣判犯有的「同性戀罪」。
皇家特赦於2013年12月24日立時生效。
曾經是英國二戰期間頂尖密碼專家的圖林1952年因犯有「同性戀罪」不但失去了為軍情部門破譯密碼的工作，而且被通過注射藥劑的方法「化學閹割」。
皇家特赦令是在司法部次官格雷凌（Chris Crayling）請求下由英國王室批准的。
飽受凌辱
格雷凌表示，圖林博士睿智超群，他參與的破解密碼研究成功破解了納粹德國海軍著名的「啞謎」密碼機，拯救了數以萬計盟軍方面的生命。
許多圖林生前的研究結果直到2012年才最終解密，被公諸於眾。
格雷凌還說，圖林當時被判處的「同性戀罪」本身現在看起來就是不公正的歧視。
圖林在被判「同性戀罪」並被化學閹割後不久，與1954年服用氰化鉀自盡。
據悉，多年來很多英國高層人士都不斷呼籲為蒙冤而死的圖林正名。
2011年開始的一份網上電子聯署運動共獲得34000份簽名。
（編譯：晧宇 責編：顧垠）