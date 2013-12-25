英國女王聖誕節致辭：三思慎行

Image caption 英國女王伊麗莎白二世發表的年度聖誕節致辭，在英國和英聯邦都廣受關注

英國女王伊麗莎白二世在傳統年度聖誕節致辭中，回顧過去一年，強調反思的重要性。

在過去一年的大事中，女王提到她加冕60週年紀念活動，以及她的重孫子喬治小王子7月份誕生。

她回顧了英聯邦的重要作用，期待2014年格拉斯哥英聯邦運動會順利舉辦。

女王說：「我們都需要在行與思之間做出平衡。在紛紜複雜之中，很容易忘記三思而後行。」

「嬰兒降生」

女王說：「一個嬰兒降生讓每個人都有機會憧憬充滿歡樂和希望的未來。」

在這段事先錄製的講話中，還包括一些喬治小王子今年10月份在克萊倫斯宮接受基督教洗禮的片斷。

喬治小王子在他的父母威廉王子和劍橋公爵夫人凱特的陪伴下接受了洗禮。

聖誕節女王的傳統致辭由女王親自撰稿，這是她可以在英國政府沒有提供意見的情況下公開發表個人看法為數不多的時機之一。

傳統致辭

這篇講話通常包括宗教精神、時政和她過去一年的經歷感受。今年的講話由BBC英國廣播公司錄製，聖誕節之際在英聯邦各國播出。

今年的講話在廣播電視上播出後，也在視頻網站Youtube上播出。

另外，英國坎特伯雷大主教、英格蘭和威爾士的羅馬天主教等基督教會的領導人也都在平安夜和聖誕節之際分別發表了聖誕致辭。

他們鼓勵人們堅定信仰，關注英國的社會不公和貧富差距現象，關懷世界各地因為信仰遭遇壓迫的基督教徒。

（編譯：立行 /責編：顧垠）