Image caption 威廉王子將學習英國農業和農村的專業知識。

英國王室宣佈，威廉王子新年開始將去劍橋大學就讀全日製的農業管理課程。

威廉王子將在專為其安排的10周課程裏，了解英國農村社區和農業所面臨的有關問題。

在此期間，威廉王子部分時間將住在劍橋。

這段學生經歷將為威廉王子接替其父現任的康沃爾公爵頭銜打下基礎。

康沃爾公爵的領地包括一系列土地、房產等在內的投資組合。

在這段課程期間，威廉王子將每周18到20小時用來上課、參加研討會和會晤，撰寫論文，並到農村實地考察，學費由王室自付。

威廉王子2005年從聖安德魯大學本科畢業，在這裏他遇到了後來的妻子凱特。兩人現在已有一個目前不滿周歲的兒子喬治王子。

威廉王子大學本科畢業後在軍隊服役7年，在近期退役前擔任皇家空軍搜救直升機的駕駛員。

（編譯：立行/責編：李莉）