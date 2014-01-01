卡梅倫新年文告 望蘇格蘭繼續留在英國

Image caption 卡梅倫說，這次公投有可能徹底改變英國。

隨著蘇格蘭獨立公民投票進入倒計時，英國首相卡梅倫通過新年文告向蘇格蘭公眾發出呼籲，希望蘇格蘭繼續留在英國。

蘇格蘭首席部長薩蒙德政府推動今年9月18日通過公投讓蘇格蘭脫離英國獨立。

卡梅倫利用新年文告再次強調這次公投「對於我們所有的人都很重要」。

他說，「今年，讓英格蘭、威爾士及北愛爾蘭告訴所有蘇格蘭民眾：我們希望你們留下，我們同心協力，可以打造更強大的英國。」

最大抉擇

卡梅倫說，這次公投有可能徹底改變英國，並形容這是蘇格蘭面臨的最大抉擇。

他強調，「當我們一起為共同目標及利益而努力，對英國這個大家庭最好。」

但是，薩蒙德在新年文告中表達了相反的觀點。他說，投贊成票將可以使一代母親享受全民托兒福利，重返工作崗位，使蘇格蘭成為全世界成家立業的最好國家。

打造經濟

卡梅倫在新年文告中還表示，英國經濟已經開始好轉，政府將繼續實施現行經濟計劃，並加倍努力全面落實。

「我們將削減所得稅，凍結燃料稅，盡全力讓辛勤的勞動者感到財政穩定。」

「我們已經對福利金採取了封頂措施，並大力減少外來移民。今年，我們將繼續為勤勞守法的勞苦大眾加強經濟建設。」

「最後也是最重要的一點，我們打算繼續建設最佳學校，培養兒童和青年人技能，以便在他們離開學校時，能在人生道路上獲得真正的機會。」

英國副首相尼克·克萊格在新年文告中強調了英國與歐盟關係的重要性。

最大在野黨工黨領袖埃德·米利班德在新年文告中披露，工黨已經制定了「可信並可負擔的」計劃，幫助那些為生活費用而掙扎的家庭。

（編譯/責編：路西）