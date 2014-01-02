洩露JK羅琳筆名的律師被罰款一千英鎊

Image caption 洩露這本《杜鵑在呼喚》的真正作者是JK羅琳的律師被罰1千英鎊。

洩露《哈里波特》的作者JK羅琳是一本偵探小說真正作者的一名律師，因為違反隱私權被罰款一千英鎊。

英國著名女作家JK羅琳去年4月用男性筆名羅伯特·加爾布雷斯（Robert Galbraith）出版了一本偵探小說《杜鵑在呼喚》（The Cuckoo's Calling）。

盧塞爾律師行的合伙人克里斯·戈塞奇律師是這一洩密事件的源頭，他不僅被罰款，還受到英國律師監管局的一份書面訓誡。

辜負信任

事件的起因先是戈塞奇律師把羅琳用筆名寫《杜鵑在呼喚》的事告訴了自己妻子的好朋友朱迪斯·卡拉加麗。

卡拉加麗在和記者印迪·奈特用推特互換信息的時候透露了這件事，於是《星期日泰晤士報》去年7月對此作了報道。

羅琳在媒體公布這一消息後，立即對戈塞奇和卡拉加麗採取了法律行動。

在盧塞爾律師行公開道歉後，羅琳接受了道歉，也接受了該律師行用向慈善機構捐款的方式償付的數量不小的賠償。

英國律師監管局在書面訓誡中說，戈塞奇律師向第三方洩露客戶的機密信息，違反了該機構的多條原則規定和行為凖則。

用筆名寫偵探小說的事，羅琳只告訴過很少幾個人，她說，她一直認為盧塞爾律師行是可以完全信任的。

所以去年7月她在一份聲明中說，她對該律師行辜負了她的信任感到非常生氣。

盧塞爾律師行辯護說，戈塞奇是在一次私人談話中提到的這件事，他當時對談話的對方盲目信任。

解放的體驗

《杜鵑在呼喚》講述的是一名退休老兵斯德萊克成為私家偵探的故事。

作者「羅伯特·加爾布雷斯」的這本處女作在《星期日泰晤士報》公布作者的真實身份之前，3個月中只賣出了1500本。

但在《星期日泰晤士報》的報道出來後的幾小時內，據亞馬遜網站報道，該書的銷售量猛增5000，立即登上亞馬遜網的暢銷書排行榜。

羅琳在她自己的網站上寫道，假裝新手，使用筆名羅伯特·加爾布雷斯，讓她有一種很解放的體驗，沒有炒作的寫作感覺很好。

她還回答那些希望知道《杜鵑在呼喚》是否有續集的讀者說：「羅伯特·加爾布雷斯的確有寫續集的打算，但仍然希望保持低調。」

（編譯：嵇偉 責編：高毅）