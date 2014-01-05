卡梅倫再拒參加蘇格蘭獨立電視辯論

Image caption 薩蒙德指責卡梅倫利用蘇格蘭的公共基金來發動反對獨立的宣傳運動。

英國首相卡梅倫周日（5日）再次拒絕與蘇格蘭首席部長薩蒙德參加一次有關蘇格蘭獨立公投的電視辯論。

此前，薩蒙德說，卡梅倫有一個「民主義務」，在公開辯論中為自己的觀點辯解。

薩蒙德還指出，卡梅倫利用其新年致辭敦促蘇格蘭人拒絕獨立。

但是卡梅倫說，這場辯論應該在蘇格蘭人之間展開。

他在接受BBC採訪說：「這不是我與他的辯論。也不是英國首相與蘇格蘭首席部長之間的辯論。

他說：「這場辯論應該在那些想要留在英國和那些想要離開英國的蘇格蘭人之間展開。」

早些時候，蘇格蘭首席部長薩蒙德再次向英國首相卡梅倫施加壓力，在蘇格蘭舉行獨立公投之前，與他展開一次公開辯論。

蘇格蘭民族黨舉行的一次民調顯示，在英國各地大多數人都支持首相卡梅倫與首席部長薩蒙德之間舉行一次辯論。

此前，卡梅倫曾利用他的新年致辭敦促蘇格蘭人拒絕獨立。

民調結果

這項民調在蘇格蘭訪問了1,012人，其中63%的受訪者支持卡梅倫與薩蒙德展開電視辯論，25%的受訪者反對這一主張，另有11%尚未決定支持或反對。

在英格蘭舉行的一個類似的調查發現，在1,011名被訪者中，有55%支持電視辯論，24%的人反對，19%的人沒有決定支持或反對。

在給唐寧街10號發出的一封新的信件中，薩蒙德告訴卡梅倫，他在新年致辭中要蘇格蘭人留在英國的呼籲破壞了他自己的主張，那就是有關獨立的辯論應該局限在蘇格蘭人之間。

薩蒙德說：「我注意到你用你的新年致辭的中心部分來攻擊蘇格蘭的獨立。」

「這看上去像是你想決定有關蘇格蘭未來的辯論的條條框框，但又不想負民主責任在公開辯論中為捍衛自己的觀點。」

薩蒙德指責卡梅倫利用蘇格蘭的公共基金來發動反對獨立的宣傳運動，然後陰謀在公投否決獨立後削減蘇格蘭的預算。

在他的新年致辭中，卡梅倫代表英格蘭、威爾士和北愛爾蘭向所有蘇格蘭人發出呼籲，要他們留在英國。

蘇格蘭選民將在今年9月18日舉行的一次全民公投中對「蘇格蘭應不應該是一個獨立國家？」的問題做出「應該」或「不應該」的回答。

（編譯/責編：尚清）