查爾斯夫婦的直升機「曾因故迫降」

Image caption 查爾斯和卡米拉最後改乘轎車前往威爾士，代表王室出席國際圖書節，遲到了三小時。

英國威爾士親王和康沃爾公爵夫人搭乘的直升飛機曾在白金漢郡因異常而緊急降落，但有驚無險，乘客和飛行員都無恙。

飛行事故調查小組透露說，查爾斯和卡米拉去年5月乘一架Sikorsky S-76C直升機前往威爾士，中途飛機意外失去平衡，向一側偏斜。

飛行員發現異常後設法安全迫降；查爾斯和卡米拉改乘轎車前往一年一度的Hay-on-wye圖書節，比原定時間晚了3小時。

調查人員稱，經查明，使得飛機失去平衡的是一個金屬球破裂，導致直升機航向控制系統內部液壓下降。

調查認為起飛時這個金屬球並未破裂。

調查人員目前仍在進行各種測試，但認為可能是生產過程中的「異常」導致了金屬球破裂。

事故調查報告說，飛行員將直升機安全迫降後，所有人員撤出機艙，引擎熄滅。

出故障的部件（PDTA）更換後，這架直升機又恢復正常飛行，迄今沒有再出問題。

事故調查報告說，Sikorsky公司正在擬定新的安全建議和飛行操作手冊，說明PDTA故障的跡象及應對措施。

（編譯：郱書 責編：董樂）