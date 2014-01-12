調查：對英國經濟樂觀人數兩年上升三倍

Image caption 最新調查發現，對英國經濟樂觀人數兩年來上升了三倍。

一項最新調查的結果顯示，對英國經濟前景樂觀的英國人數，自2012年以來上升了三倍。

這項調查發現，現在有29%的受訪者對未來一年的英國經濟前景看好，而在2012年進行的同樣的調查中，樂觀者只佔9%。

接受調查的人中對於英國經濟前景悲觀的比例，從2012年的74%下降到這次的40%。

這項調查是由智庫「英國未來」委托調查機構益普索·莫裏所作的。

從2013年12月6日到11日期間，調查者對在英國各地「具有代表性」的2,244名從16到75歲的人進行了詢問。

智庫「英國未來」的負責人卡特瓦拉說，調查結果體現了英國人的冷靜態度，也顯示了對英國這個國家和經濟感到樂觀的人越來越多。

這項調查還發現，支持英國留在歐盟內、但要減少歐盟對英國影響的人數，比希望英國脫離歐盟的人數多，前者佔38%，後者只有28%。

68%的受訪者贊成羅馬尼亞人和保加利亞人來英國，前提是他們要學習英語，並工作納稅，與英國社會融合。

關於蘇格蘭獨立公投的問題，在蘇格蘭的受訪者中，有58%預計蘇格蘭仍然會留在英國。

而在英倫三島所有的受訪者中，這一比例卻相對減少，只有48%的人對蘇格蘭還會承認自己是英國的一部分保持信心。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）