聲稱不信神 阿富汗人獲准英國避難
- 2014年 1月 14日
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一位阿富汗公民以宗教原因獲准在英國避難，因為他是個無神論者。
2007年，這位男子16歲時從阿富汗逃到英國，被允許呆在英國直到2013年。
他的律師說，他從小是一位穆斯林，但在英國期間成為無神論者。
律師說，如果被遣返回阿富汗，他將受到迫害甚至會被處死。
這位男子的法律指導由肯特大學法學院提供，通過其肯特律師事務所為這位男子提供服務。
無容身之地
據信，這是在英國以無神論者的理由獲准避難的第一人。
律師辯護說，如果回到阿富汗，他避免遭受迫害的唯一辦法是讓他的無神論信仰保持秘密。
但是，律師說，伊斯蘭生活方式沁透阿富汗日常生活的每一個方面，保持這個秘密是不可能的。
英國內政部發表聲明說，「英國在給與那些需要的人以避難權上有著驕傲的歷史。我們對每一個避難申請都以個案處理。"
（編譯：白墨 責編：尚清）