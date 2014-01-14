聲稱不信神 阿富汗人獲准英國避難

圖片版權 BBC World Service Image caption 英國內政部發表聲明說，「英國在給與那些需要的人以避難權上有著驕傲的歷史。"

一位阿富汗公民以宗教原因獲准在英國避難，因為他是個無神論者。

2007年，這位男子16歲時從阿富汗逃到英國，被允許呆在英國直到2013年。

他的律師說，他從小是一位穆斯林，但在英國期間成為無神論者。

律師說，如果被遣返回阿富汗，他將受到迫害甚至會被處死。

這位男子的法律指導由肯特大學法學院提供，通過其肯特律師事務所為這位男子提供服務。

無容身之地

據信，這是在英國以無神論者的理由獲准避難的第一人。

律師辯護說，如果回到阿富汗，他避免遭受迫害的唯一辦法是讓他的無神論信仰保持秘密。

但是，律師說，伊斯蘭生活方式沁透阿富汗日常生活的每一個方面，保持這個秘密是不可能的。

英國內政部發表聲明說，「英國在給與那些需要的人以避難權上有著驕傲的歷史。我們對每一個避難申請都以個案處理。"

（編譯：白墨 責編：尚清）