英國南亞裔社區男女比例失調引關注

圖片版權 PA Image caption 在英國，每100個女孩出生就有105個男孩出生。

最新數字顯示，英國的男女出生率比例為1.05，也就是說每100個女孩出生，就有105個男孩出生。

當男女出生比例超過1.08之後，那麼很多人就會認為其中存在一些人為因素，比如懷孕婦女發現腹中胎兒是女性而選擇墮胎，然後很快懷上男孩。

在印度和中國的某些地區，由於很多人重男輕女，男女出生比率高達1.2或1.4。

由英國《獨立報》根據國家統計局提供數據進行分析，旨在發現英國的家庭是否因為重男輕女而墮胎影響了男女出生比例。該報還根據數據評估第一胎是女兒可能增加第二胎是男孩的可能性。

如果一切正常，那麼第二胎的性別不會因為第一胎的性別而受到很大影響。但是《獨立報》發現在英國的巴基斯坦裔和阿富汗裔家庭中的第二胎是男孩的情況非常明顯。此外，孟加拉裔家庭這種現象也比較嚴重。

這些家庭第二胎的男女比例大約在1.1到1.2之間。如果這些家庭父母在孩子出生之前「完全不知道」胎兒性別，那麼這個比例就非常難解釋了。

如果把尼泊爾裔和印度裔家庭計算在內，那麼這些家庭就有大約1400到4700名本該出生的女孩「不知去向」。

文章分析認為指出在這些族裔家庭中，很有可能存在因為重男輕女而墮胎的情況。

《獨立報》報道說，這些數據顯示，居住在英國的一些族裔（巴基斯坦、阿富汗、孟加拉、印度、中國、尼泊爾和其它國家）因為胎兒性別而墮胎的情況發生頻繁，從而造成大約1400到4700名應該出生的女嬰「不知去向」。

（編譯：林杉 責編：路西）