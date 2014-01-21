英國電影協會揭幕2014中國電影年

圖片版權 bfl Image caption 中國電影導演馮小剛將訪問英國電影協會

英國電影協會（BFI）星期一（1月20日）宣佈開始舉辦「2014電影年」活動，主題是把英中電影業的合作推向一個新的高度。

為了突出中國主題，英國電影協會把「2014電影年」的英文名稱確定為「Electric Shadows 2014」，也就是採用了「電的影子」這一中文「電影」的直譯。

英國電影協會當天發表聲明說，英國首相卡梅倫和文化大臣米勒在去年12月對中國進行了成功的訪問，所率領的貿易代表團首次包括了以英國電影協會CEO內維爾為代表的電影業。

聲明說，在那次訪問期間，雙方簽署了里程碑式的電影合作協議。

現在，英國電影協會宣佈開始以英中電影界雙方商業、貿易、創作和文化合作為主題的「2014電影年」活動。

英國電影協會說，這次活動將幫助英國觀眾看到過去不大容易看到的中國電影，並且讓英國電影進入中國這個很快就會在全球票房排名第一的市場。

馮小剛訪英

英國電影協會表示，這次活動的開場大戲是中國著名電影導演馮小剛攜帶自己的大作《1942》訪問英國。

英國電影協會說，馮小剛是中國最大牌和最受歡迎的電影導演，被形容為是中國的斯皮爾伯格，也是第一個在美國好萊塢中國劇院印上自己手印和足跡的中國大陸導演。

馮小剛將於2月21日在倫敦英國電影協會南岸影院的舞台上現場接受採訪，隨後將放映《1942》，這也是角逐今年奧斯卡最佳外語片獎的影片。

英國電影協會說，「2014電影年」的活動計劃包括英國電影界將積極參加今年4月的北京國際電影節。英國電影界將派出一個代表團，尋求合作的可能。

隨後，英國電影協會還將在今年6至9月份舉行一個中國電影世紀展，放映80多部中國電影，其中包括1934年由阮玲玉主演的無聲電影《神女》，以及2000年由王家衛執導的《花樣年華》。

（撰文：躍生/責編：李莉）