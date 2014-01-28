英國經濟實現六年來最高年度增長
- 2014年 1月 28日
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英國國家統計局公布的最新數據顯示，英國經濟在去年第四季度達到了0.7%的增長率，從而實現了2013年全年1.9%的經濟增長。
國家統計局說，這是自2007年以來英國經濟達到的最高年度增長，而且英國經濟在大多數的領域都實現了增長。
但是，同去年第三季度0.8%的經濟增長相比，第四季度0.7%的增長出現微小下滑。
此外，2013年1.9%的全年增長也遠遠低於2007年3.4%的全年增長速度。
去年12月，英國獨立的「預算責任辦公室」（OBR）把自己所做的2013年英國經濟增長預測從0.6%調整到1.4%。
這個獨立機構目前對2014年英國經濟增長所做的預測是2.4%。
上個月公布的英國失業率數據令人鼓舞，失業率大幅下滑到了目前的7.1%。
（編譯：躍生/責編：尚清）