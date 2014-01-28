英國經濟實現六年來最高年度增長

圖片版權 PA Image caption 英國經濟出現的復蘇跡象令人欣慰

英國國家統計局公布的最新數據顯示，英國經濟在去年第四季度達到了0.7%的增長率，從而實現了2013年全年1.9%的經濟增長。

國家統計局說，這是自2007年以來英國經濟達到的最高年度增長，而且英國經濟在大多數的領域都實現了增長。

但是，同去年第三季度0.8%的經濟增長相比，第四季度0.7%的增長出現微小下滑。

此外，2013年1.9%的全年增長也遠遠低於2007年3.4%的全年增長速度。

去年12月，英國獨立的「預算責任辦公室」（OBR）把自己所做的2013年英國經濟增長預測從0.6%調整到1.4%。

這個獨立機構目前對2014年英國經濟增長所做的預測是2.4%。

上個月公布的英國失業率數據令人鼓舞，失業率大幅下滑到了目前的7.1%。

（編譯：躍生/責編：尚清）