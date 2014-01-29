英央行行長就蘇格蘭貨幣聯盟公開表態

圖片版權 AP Image caption 這是卡尼就任英格蘭央行行長後首次同薩蒙德會面

蘇格蘭獨立公投如果通過的話，蘇格蘭將使用什麼貨幣引發熱烈討論。

英格蘭銀行行長馬克·卡尼（Mark Carney）周三（1月29日）在愛丁堡發表講話，就貨幣聯盟的議題公開表態。

他說，獨立後的蘇格蘭繼續使用英鎊的計劃需要「審慎考慮」，相關安排不屬於英格蘭銀行的事務，而應該由蘇格蘭議會和英國議會一同協商。

他說，蘇格蘭政府提出的貨幣聯盟協議，必須要有妥善的基礎才能實現，而且國家主權需要一定程度的妥協。

警告

他警告說，目前貨幣聯盟沒有這樣的基礎，沒有妥善基礎組成的貨幣聯盟就像歐元區一樣，如今面臨主權債務危機和金融分裂等各種各樣的問題。

卡尼周三早些時候和蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond）會面，這是卡尼去年7月就任英格蘭銀行行長以來，兩人首次面對面會談。

蘇格蘭政府計劃，如果9月的獨立公投獲得通過的話，蘇格蘭獨立建國後仍然將繼續使用英鎊作為貨幣，和英國其他地方建立「英鎊區」。

但是英國財政大臣奧斯本（George Osborne）對其計劃的可行性提出質疑，表示英國政府「不太可能」會支持這樣的計劃。

改變態度

但是薩蒙德前一天說，前任英格蘭行長默文·金（Mervyn King）曾經透露，如果蘇格蘭獨立，財政部可能會改變態度。

薩蒙德說，幾年前默文·金曾對他說，「英國財政部現在說什麼，以及獨立公投通過後說什麼，是完全不同的事情。」

卡尼上周接受BBC採訪時警告，在沒有一定的制度結構下組成貨幣聯盟可能會有問題。

卡尼說，「歐元區就是明顯的例子，這是影響英國經濟前景的重要問題。」

（編譯：友義 責編：尚清）