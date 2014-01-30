英國坎布裏亞大學接受比特幣付費

圖片版權 bitcoin Image caption 比特幣並沒有成為廣泛的付費手段

科技發展日新月異，付款方法也越來越多樣化，根據報道，英格蘭北部的坎布裏亞大學據信已經成為全世界第一所接受虛擬貨幣比特幣作為學費的公立大學。

不過，按照其規定，使用比特幣作為學費，僅限於該校新推出的兩門關於互補貨幣在經濟和社會制度中扮演什麼角色的新課程。

負責新課程的是領導能力與可持續發展研究所（Institute for Leadership and Sustainability）創始人和負責人傑姆·布蘭戴爾教授（Prof. Jem Blendell）。

布蘭戴爾教授說，一些人喜歡比特幣是因為它的流通速度和安全性。一些人接受它是因為它是金融自由新時代的貨幣，也有人關注它對經濟與社會的影響，還有人認為它在未來會變得更重要。

所以他說，要了解更多關於包括比特幣在內的互補貨幣的知識，以及對此進行不同角度的分析，就必須從使用中學習。

虛擬世界

比特幣是一種虛擬數碼貨幣，可以用來在網上支付各種費用，但是，現在已經越來越多的用於現實世界中。

設計比特幣的目的是希望能用它在互聯網上轉賬。有分析人士指出，這種轉賬方式比較安全，不需要銀行賬戶或者信用卡。

它的設計基於密碼學。這種複雜的數學公式在傳統上用來保護數據安全，而比特幣使用這一程序不僅用來創建貨幣，也用來跟蹤付款。

就讀坎布裏亞大學在今年6月開課的這兩門新課程的學生，可以使用比特幣來交學費。

去年，塞浦路斯的一所私立大學宣佈會接受比特幣作為學費，而坎布裏亞大學現在是全世界第一所接受比特幣付款的公立大學。

（編譯：嵇偉 責編：顧垠）