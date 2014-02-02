倫敦舉行馬年新春盛大慶典

圖片版權 Getty Image caption 春節期間，倫敦華埠街頭大紅燈籠高掛。

倫敦華埠周日（2月2日）舉行大型春節慶典，喜迎馬年。

英國杜莎夫人臘像館等地標級旅遊景點也加入慶祝活動； 倫敦眼馬年除夕夜亮燈歡慶。

慶祝活動

年度倫敦慶典是亞洲以外最大的春節慶祝活動，今年預計將有數以萬計公眾雲集市中心，共同歡慶春節。

在倫敦市中心舉行的慶祝活動1月2日從早10點持續到晚6點。

慶典活動上會有遊行隊伍在特拉法加廣場舉行開幕儀式，隨後還有色彩斑斕的花車遊行、舞龍、舞獅、雜技和多樣文藝表演。晚6點左右，還將會燃放煙花慶新年。

曾在中國贏得歌唱選秀節目冠軍的英國女歌手李美潔（Mary-Jess Leaverland）也會在特拉法加廣場舉行的馬年春節慶典上獻藝。

「邁向國際」

活動的組織者「英國華人參政」行政總監胡胡沛成介紹，今年主題是邁向國際，並得到英國旅遊協會（Visit Britain）的支持。

圖片版權 Getty Image caption （資料照片）倫敦華埠喜慶春節

據悉，春節慶祝活動已局限在唐人街及其周邊地區，還延伸到倫敦眼（London Eye）和杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds）等著名景點。

今年在萊斯特廣場和唐人街附近的查寧閣路（Charing Cross Road）區域共有四個專門表演區，有多個華人新生代表演團體會與觀眾見面。

慶典導演李曉藝在接受BBC中文網採訪時說，除歌唱、舞蹈、雜技、魔術等常規節目，還有南京小紅花藝術團以及香港的Siu2樂團獻藝。

Siu2樂團的風格融合東西方特色，在配器、音響、節奏、作曲等各個方面有嶄新的嘗試，非常新穎。

倫敦市長鮑里斯·約翰遜在讚揚倫敦華埠商會的籌備工作時說：「倫敦將會是歐洲慶祝馬年最好的地方。」

中英友誼

約翰遜市長表示，駿馬強有力並內斂，象徵著倫敦的優勢；馬的勤奮耐勞，正是倫敦人共同特點，這對我們城市的繁榮及未來成功十分重要。

倫敦市長認為，倫敦一年一度的新春慶祝活動有助鞏固中英兩國之間長期的友誼。

馬年新春前夕，英國首相卡梅倫等也紛紛發出春節賀辭，向全球中國人、華人拜年，呼籲繼續加強英中兩國關係。

卡梅倫的新春賀辭向中國、英國和全球各地慶祝農曆新年的所有中國人、華人送上最熱情的祝福，祝願大家馬年祥和、馬到成功！

此外，卡梅倫還通過他的新浪微博帳戶「英國首相」和視頻網站Youtube以視頻的方式發出馬年新春賀辭。

各地同慶

今年倫敦華埠商會除在特拉法加廣場舉行慶典外，還與多家機構合作，於1月27日開始為期20天、跨越元宵節的系列慶祝活動。

此外，倫敦華埠商會還與英國廣播公司BBC及獨立電視台ITV共同製作賀歲節目，向倫敦觀眾拜年。

除倫敦，曼切斯特，利物浦，牛津，伯明翰等地也會在華人中心舉辦各類慶典活動。

在利物浦， 大約會有數以萬計公眾在2月2日那天聚集在利物浦中國城觀看慶典。

（撰稿/責編：路西）