英國石油公司CEO就蘇格蘭獨立發警告

圖片版權 bp Image caption 英國石油公司在蘇格蘭有大量雇員和大筆投資

英國石油公司CEO達德利警告說，蘇格蘭有可能從英國獨立的前景對英國石油公司造成了「巨大的不確定性」。

達德利在接受BBC採訪時說，如果今年9月就蘇格蘭獨立舉行的全民公決得出決定獨立的結論，有關蘇格蘭未來使用什麼貨幣的問題將引起嚴重關切。

但是他說，英國石油公司將繼續在蘇格蘭投資。

英國石油公司將在2011年至2016年間在北海投資100億英鎊，這也是這家公司在這個地區的最大投資。

達德利在接受BBC採訪時明確表示了反對蘇格蘭獨立的立場

大不列顛

他說，「我們在蘇格蘭有很多雇員，在蘇格蘭有很多投資。我個人的觀點是，大不列顛是偉大的，應該保持在一起。」

負責一項反對蘇格蘭獨立行動的英國前財政大臣達林對達德利的談話表示讚賞，形容這是重要商界領袖對蘇格蘭獨立辯論所做的最大干預。

但是支持蘇格蘭獨立行動的一位發言人表示對達德利的談話不以為然。這位發言人說，獨立後的蘇格蘭繼續使用英鎊受到了蘇格蘭人民壓倒性的支持，也受到英國其他地區民眾的支持。

蘇格蘭地方政府首席部長薩蒙德說，達德利有權表達個人觀點，但是許多公司的CEO堅決支持蘇格蘭獨立。

他還說，蘇格蘭將繼續同英國石油公司保持合作。

（編譯/責編：躍生）