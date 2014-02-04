英國大學畢業生職位空缺增10%

圖片版權 Image caption 畢業生在應聘時仍需要「慎重考慮」，必須了解「雇主想要什麼」。

英國大學畢業生聘用協會的調查預測，隨著經濟復蘇加速，今年雇主對畢業生的需求會增加。

去年的供需缺口為4%，今年的空缺預測將升至10.2%。

供需缺口比例的上升反映了經濟的增長和雇主的信心增強。

熱門工作

信息技術、通訊、能源、金融等行業雇人需求增長最快，公務部門的用人需求預測也將大幅增加。

大學生聘用協會負責人伊斯伍德說，這是一個「好消息」。

但他警告說，畢業生在應聘時仍需要「慎重考慮」，必須了解「雇主想要什麼」。

英國全國學聯對這個預測表示歡迎，但指出，畢業生就業形勢的改善對「大規模的青年失業」是杯水車薪。

英國畢業生聘協學會對其202個會員、涉及19個行業的雇用調查預測，2014年將會有23000畢業生用人空缺。

技能欠缺

與此同時，其它調查也顯示，很多英國公司都因為應聘者沒有要求的技能而無法從經濟復蘇中受益。

英國就業和技能委員會（UK Commission for Employment and Skills）針對91,000家公司所做的調查顯示，由於應聘者技能差，導致有五分之一的職位無法填補。

該委員會發現，去年有146,200個工作職位由於申請者技能不夠而空缺。而兩年之前的空缺職位是91,400個。

目前英國的經濟正在復蘇。英國國家統計局（Office for National Statistics）最新數字顯示，英國在2013年的經濟增長率為1.9%，是自從2007年以來增長率最高的一年。

同時就業和技能委員會的報告指出，2013年3月到7月期間共有655,000個工作機會，要比2011年586,500個工作機會高很多。

報告指出，因為技能、資歷或者技能不足，讓製造業、建築業和管道專業以及醫療和社會服務行業等行業受創更為嚴重。

而報告表示，很多雇佣單位無法找到具有溝通、文字和計算等「關鍵技能」 的員工。

英國工業聯合會TUC的秘書長奧格拉迪指出，很多公司希望擴大招聘是好事，但是因為缺乏技能讓很多職位空缺，這讓人感到失望。

（編譯：白墨 責編：路西）