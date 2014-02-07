智囊機構形容英國經濟增長勢頭穩固
- 2014年 2月 7日
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英國獨立的「全國經濟與社會研究所」（NIESR）做出預測，英國經濟將在2014年增長2.5%，在2015年增長2.1%。
NIESR的上述預測同其他機構所做的經濟增長預測非常相似，其中包括英國預算責任辦公室（OBR）的預測。
NIESR同時表示，英國的失業率將在今年年底以前下降到7%以下。
英國國家統計局上個月公布的數字顯示，英國的失業率已經下降到7.1%。
英國央行英格蘭銀行曾在去年表示，如果失業率下降到7%以下，央行將會考慮上調利率的可能。
利率不變
但是，英格蘭銀行最新發佈的消息顯示，他們在近期不大可能上調利率。
英格蘭銀行從2009年3月起就一直把基礎利率確定在0.5%，這是一個歷史性的低點。
英國最近失業率的下降和房價的上升都起到了刺激消費的作用，從而加強了人們對經濟已經開始復蘇的信心。
一些經濟專家表示，過去幾個月一直傳出比較好的經濟消息，總體說來，企業信心正在增強，消費者的消費水平也在上升。
NIESR表示，英國經濟的復蘇已經變得「牢固」。
（編譯：躍生/責編：林杉）