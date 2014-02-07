智囊機構形容英國經濟增長勢頭穩固

圖片版權 PA Image caption 英國經濟出現的復蘇跡象令人欣慰

英國獨立的「全國經濟與社會研究所」（NIESR）做出預測，英國經濟將在2014年增長2.5%，在2015年增長2.1%。

NIESR的上述預測同其他機構所做的經濟增長預測非常相似，其中包括英國預算責任辦公室（OBR）的預測。

NIESR同時表示，英國的失業率將在今年年底以前下降到7%以下。

英國國家統計局上個月公布的數字顯示，英國的失業率已經下降到7.1%。

英國央行英格蘭銀行曾在去年表示，如果失業率下降到7%以下，央行將會考慮上調利率的可能。

利率不變

但是，英格蘭銀行最新發佈的消息顯示，他們在近期不大可能上調利率。

英格蘭銀行從2009年3月起就一直把基礎利率確定在0.5%，這是一個歷史性的低點。

英國最近失業率的下降和房價的上升都起到了刺激消費的作用，從而加強了人們對經濟已經開始復蘇的信心。

一些經濟專家表示，過去幾個月一直傳出比較好的經濟消息，總體說來，企業信心正在增強，消費者的消費水平也在上升。

NIESR表示，英國經濟的復蘇已經變得「牢固」。

（編譯：躍生/責編：林杉）