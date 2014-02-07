卡梅倫呼籲蘇格蘭人選擇留在英國

圖片版權 Getty Image caption 卡梅倫呼籲蘇格蘭人在獨立公投中選擇留在英國

英國首相卡梅倫周五（2月7日）在倫敦的一次講話中呼籲蘇格蘭人在今年9月的獨立公投中選擇留在英國。

卡梅倫在倫敦奧林匹克公園發表的講話中將向蘇格蘭公民呼籲：「我們想要你們留在英國，因為如果蘇格蘭獨立，英國將有深遠損失」。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）籍的蘇格蘭地方政府首席副部長尼克拉·斯圖爾金（Nicola Sturgeon）表示，卡梅倫在倫敦發表這番講話，而不敢在蘇格蘭或其它地方辯論這個議題是懦弱的行為。

卡梅倫講話中援引在2012倫敦奧運會上贏得65枚獎牌的英國代表隊的精神。

他表示：「對我來說，奧運會最好的事情不是贏得勝利，而是紅色、白色、藍色（編者：英國國旗的組成色）」。

他說：「那個夏天愛國主義走出陰影，進入陽光下，每一個人都一同為英國隊歡呼」。

約4百萬16歲以上蘇格蘭人將參與於今年9月18日舉行的獨立公投。

卡梅倫還在講話中表示，是否留在英國是蘇格蘭人自己的決定，「我熱情地確信，留在英國對他們有益，因為這樣蘇格蘭有空間做決定，同時仍然享有作為更大國家一部分所帶來的安全」。

卡梅倫強調，儘管有4百萬人能夠在蘇格蘭全民公決中投票，但是全英國6300萬人都將受到深遠影響。

「那就是為什麼這番講話不是針對蘇格蘭人民的，而是針對英格蘭、威爾士、北愛爾蘭人民的，沒有蘇格蘭的話我們會受到巨大損失」。

「這件事情關乎我們所有人的未來，英國的每個人都能在這場討論中發言。」

卡梅倫表示，英國是一個「強有力的品牌」，蘇格蘭獨立會損害英國自身的名譽。

「事實是，一個統一的英國在世界上更重要，我們不能對蘇格蘭獨立公投過於自信，因為結果仍然懸而未決。」

（編譯：高志強，責編：林杉）