英國經濟復蘇加速 商家信心倍增
- 2014年 2月 10日
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最新調查顯示，英國商家的信心達到了22年來的最高點。
一家主要的國際會計公司BDO的每月調查得出的最新數據與英國工業聯合會、英格蘭銀行的調查得出的數據相吻合。
會計事務所BDO編纂的樂觀指數從12月的103.4上漲到1月的103.8，達到1992年指數開始編製以來的最高位。該指數衡量企業對未來兩季表現的預期情況。
這是一系列顯示英國經濟復蘇勢頭強勁的最新數據。
復蘇穩固
上周，英國智庫，英國社會和經濟研究所預測，英國經濟2014年將增長2.5%，並說復蘇的勢頭已經穩固。
其它調查，包括國家預算辦公室、國際貨幣基金組織和經合組織OECD對英國的經濟前景都表示越來越明確的樂觀態度。
BDO的報告說，英國的失業率持續下降，雇主的聘用信心是2008年經濟危機爆發以來最強的。
BDO負責人之一海明頓（Peter Hemington）說，「進入2014年，英國企業信心達到了創紀錄水平。我們預計經濟將在今年上半年快速增長。」
經濟復蘇加速可能導致通脹上升，進而迫使央行提高利率以抑制通脹。
但BDO調查顯示，英國的通脹壓力並不明顯，通脹指數是2009年以來的最低水平。
（編譯：白墨 責編：路西）