英國經濟復蘇加速 商家信心倍增

圖片版權 BBC World Service Image caption 「進入2014年，英國企業信心達到了創紀錄水平」。

最新調查顯示，英國商家的信心達到了22年來的最高點。

一家主要的國際會計公司BDO的每月調查得出的最新數據與英國工業聯合會、英格蘭銀行的調查得出的數據相吻合。

會計事務所BDO編纂的樂觀指數從12月的103.4上漲到1月的103.8，達到1992年指數開始編製以來的最高位。該指數衡量企業對未來兩季表現的預期情況。

這是一系列顯示英國經濟復蘇勢頭強勁的最新數據。

復蘇穩固

上周，英國智庫，英國社會和經濟研究所預測，英國經濟2014年將增長2.5%，並說復蘇的勢頭已經穩固。

其它調查，包括國家預算辦公室、國際貨幣基金組織和經合組織OECD對英國的經濟前景都表示越來越明確的樂觀態度。

BDO的報告說，英國的失業率持續下降，雇主的聘用信心是2008年經濟危機爆發以來最強的。

BDO負責人之一海明頓（Peter Hemington）說，「進入2014年，英國企業信心達到了創紀錄水平。我們預計經濟將在今年上半年快速增長。」

經濟復蘇加速可能導致通脹上升，進而迫使央行提高利率以抑制通脹。

但BDO調查顯示，英國的通脹壓力並不明顯，通脹指數是2009年以來的最低水平。

（編譯：白墨 責編：路西）