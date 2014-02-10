BBC調查：學生簽證系統存在嚴重造假

圖片版權 AP Image caption 在英國的非歐盟學生英語考試系統存在嚴重造假。

在BBC《廣角鏡》欄目發現了學生簽證系統存在嚴重造假問題之後，英國內政部暫停了由一家大公司主持的全部英語考試項目。

秘密拍攝的錄像顯示，整個教室參加英語考試的學生都在老師幫助下造假通過考試。

英國內政大臣特雷薩·梅說，BBC的發現令她極為吃驚。

每年有大約10萬非歐盟學生需要通過英語考試TOEIC而獲得繼續留在英國的簽證。

「打入內部」

過去一年，《廣角鏡》欄目組派遣了一些已經合法獲得居英簽證的非歐盟學生裝作英語很差，但希望能夠通過非法途徑繼續留在英國。

其中一個化名為A的學生找到了位於倫敦西部的一個名為「學生途徑教育」 的移民問題諮詢公司。據說，這家公司可以幫助甚至一個英文詞都不會講的外國人通過語言考試。

這家公司的老闆告訴A，他只需拍一張自己的照片就行了，三場考試中的兩場將由別人代考。

這位老闆還說，A肯定會得到一個合格的考試成績。但A所繳納的考試費則為五百英鎊，是正常考試費用的十倍。

在另一場必須由報名學生親自參加的選擇填空題考試中，考試老師每次都把正確答案念出來。本來應當進行兩個小時的考試僅用了七分鐘就結束了。

幾天后，A再次去了「學生途徑教育」公司，拿到了TOEIC英語考試合格證書，其中的口語考試得了100分。

而所有這些考試都是由英國「英語考試中心」（ETS）安排及判卷的，ETS是全球最大的英語考試公司之一。

銀行證明

《廣角鏡》欄目還發現，「學生途徑教育」移民問題諮詢公司還從事提供虛假銀行證明的活動。

根據英國移民局規定，非歐盟學生不允許在英國從事任何有薪酬的工作。因此，他們需要提供具有經濟能力的銀行證明。

「學生途徑教育」公司一名叫做庫馬爾的工作人員對BBC派去的學生B說，他可以在印度找到一個相同姓名者的銀行文件，證明B在銀行擁有足夠資金。

B在兩周後從「學生途徑教育」得到一份銀行文件，證明在她名下有數萬英鎊的存款。

英國內政大臣梅說，《廣角鏡》欄目所披露的問題極為嚴重，令她感到震驚。

她說，政府已經暫停了涉嫌捲入造假考試的兩所學院的資格並且停止了通過ETS進行的全部英語考試。

（編譯：沙漠/責編：伊人）