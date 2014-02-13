英國最貴停車位開價40萬英鎊出售

圖片版權 BBC World Service Image caption 這個地下停車位在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳附近

位於英國首都倫敦市中心阿爾伯特音樂廳附近的一個地下停車位以40萬英鎊開價出售，這也是英國歷史上最昂貴的停車位。

房地產經銷商表示，這是一個雙車位，也就是能停得下兩輛轎車的車位。

對比英國的房地產價格，這個車位是英國住宅平均價格的2.5倍。

但是如果對比這個黃金地段的房價，這個車位的價格僅僅是當地平均住宅價格的六分之一。

英國目前的平均工資為26500英鎊，也就是說，這個車位的價格是英國平均年工資的15倍。

31年停車費

此外，人們還把這個車位同附近的收費停車場作了對比。

附近一個停車場的收費標凖是每天35.10英鎊，也就是說，花40萬英鎊可以在這個停車場停車31年。

房地產經銷商表示，大約10個月前在同一個地下停車場有一個類似的車位出售，稍便宜一些，售價27.5萬英鎊。

現在看來，這裏的車位價格在10個月內上升了31%。

受托出售這個車位的是一家高端住宅房地產公司，往往推銷倫敦市中心的一些昂貴住宅，目前正在他們銷售清單上的一所四臥室公寓標價985萬英鎊。

（撰稿：躍生 責編：顧垠）