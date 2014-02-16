《地心引力》成英國電影學院獎大贏家

Image caption 以太空災難為題材的美國3D電影《地心引力》贏得包括最佳導演獎在內的六項大獎。

第67屆英國電影學院獎（Bafta Film Awards）頒獎儀式周日（16日）晚在倫敦市中心的皇家歌劇院舉行。

以太空災難為題材的美國3D電影《地心引力》（Gravity）贏得包括最佳導演獎在內的六項大獎。

這部在英國拍攝的影片還贏得最佳英國影片獎。

墨西哥導演艾方索·柯朗執導的這部影片花了四年半的時間在英國製作完成，真正拍攝時間只有60天。大部分時間花在電腦合成和後期製作。

艾方索·柯朗本人為此贏得了最佳導演獎。

由桑德拉·巴羅克和喬治·克魯尼主演的該片還贏得了最佳視覺效果、最佳攝影、最佳音效和最佳原創音樂等四個獎項。

最佳影片

如人們預料，《為奴十二載》（12 Years a Slave）贏得最佳影片獎。該片男主角扮演者切瓦特·埃加福特憑借出色表演贏得最佳男主角獎。

伍迪•艾倫導演導演的愛情電影《藍色茉莉》（Blue Jasmine）的女主角扮演者凱特·布蘭切特贏得最佳女主角獎。

毫無表演經驗的巴哈德•阿布迪因在《菲利普斯船長》（Captain Phillips）中成功扮演一名海盜頭目而贏得最佳男配角獎。

《美國騙局》（American Hustle）的女演員珍妮弗•勞倫斯贏得最佳女配角獎。

在頒獎儀式之前，《地心引力》以11項提名領跑，《美國騙局》與《為奴十二載》10項提名緊隨其後。

英國電影學院獎被視為將於兩周後舉行的美國電影藝術與科學學院獎（奧斯卡獎）的風向標。

在去年的英國電影學院獎頒獎儀式上，電影《逃離德黑蘭》贏得最佳影片獎；電影《林肯》主演丹尼爾·戴·劉易斯贏得最佳男主角獎；在影片《悲慘世界》中出演芳汀的安妮·海瑟薇贏得最佳女配角獎。

這三項大獎後來都被去年的奧斯卡獎所印證。

（編譯/責編：尚清）