薩蒙德：英高層「蘇獨」問題上霸道欺凌

圖片版權 Reuters Image caption 薩蒙德要求卡梅倫」劃清界限「

蘇格蘭首席部長薩蒙德致函英國首相卡梅倫，對政府高層人士的「欺凌行為」提出批評。

薩蒙德說，幾位部長最近表態違背了「愛丁堡協議」的精神。

2012年10月，英國和蘇格蘭政府簽訂《愛丁堡協議》，同意蘇格蘭舉行獨立公投。

此前幾天，英國財政大臣奧斯本說，獨立，意味著蘇格蘭必須放棄英鎊。

蘇格蘭《先鋒報》還援引「聯合政府高層人士」的話說，如果磋商不順利的話，即便公投通過，也不意味著蘇格蘭一定會獨立。

」事與願違「

薩蒙德在信中敦促卡梅倫與這類立場「第一時間、最公開的方式」劃清界限。

他說，不這樣做，人們就可以認為，他或者是「同謀」、或者「贊同這類嚴重反民主的立場」。

與此同時，支持蘇格蘭留在英國的前任英國財相達令指責薩蒙德「沒有計劃」。

他說，應該告訴蘇格蘭人，獨立後會使用哪種貨幣。「距離公投只有200天，誰來決定蘇格蘭的利率、誰來控制通貨膨脹、誰來給銀行撐腰？薩蒙德剩下的決策時間不多了。」

聯合執政的自民黨和在野的工黨都曾表示，贊同奧斯本有關蘇格蘭獨立後貨幣選擇的立場。

薩蒙德指責英國三大政黨「虛張聲勢、口出狂言、霸道欺人。」他還說，這樣做必將「事與願違」。

蘇格蘭將在9月18日舉行公民投票，決定「蘇格蘭是否應該成為一個獨立國家？」

（編譯：蘇平，責編：路西）